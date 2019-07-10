Зеленский предлагает превратить Чернобыльскую зону в одну из точек роста для новой Украины

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает превратить Чернобыльскую зону в одну из точек экономического роста Украины.

"Сегодня я подписал указ, который станет началом превращения Зоны отчуждения в одну из точек роста для новой Украины", - сказал он в среду на ЧАЭС, где состоится церемония передачи нового безопасного конфайнмента.

Зеленский отметил, что сначала будет создан "зеленый коридор" для туристов и сняты предпосылки для коррупции.

"Больше не будет огромных очередей на КПП и внезапных отказов (в посещении зоны - ИФ), о которых человек узнает, уже приехав на пункт пропуска", - указал он.

Зеленский также подчеркнул, что не будет больше "запретов снимать видео и других подобных глупостей".

"Давайте, наконец, прекратим отпугивать людей, посетителей, превратим Зону отчуждения в научный и будущий туристический магнит. Сделаем тут землю свободы, которая станет одним из символов новой Украины - без коррупции и глупых запретов, с инвестициями и будущим. Сделаем это вместе, вместе с вами", - заявил он.

По информации пресс-службы главы государства, указ "О некоторых вопросах развития территорий, которые подверглись радиоактивному загрязнению вследствие Чернобыльской катастрофы" предусматривает разработку и принятие Стратегии развития Чернобыльской зоны как туристического объекта.

Согласно документу, будут проложены новые туристические маршруты, в частности водным путем; построят новые КПП, а те, что есть, восстановят и модернизируют. Также отменят необоснованные ограничения и запреты, например, относительно видеосъемки. Благодаря взаимодействию мобильных операторов в Чернобыльской зоне улучшится связь. Кроме того, Украина будет популяризировать туристический Чернобыль на международных мероприятиях, в которых будет участвовать.

В то же время указ обязывает чиновников и правоохранительные органы согласовывать посещения Чернобыльской зоны в течение трех календарных дней через электронный кабинет, а имеющиеся электронные билеты будут синхронизированы. Таким образом, в случае наличия оснований для отказа в визите человек узнает об этом накануне, а не на КПП.

Украина также планирует предоставить возможность проводить в Чернобыльской зоне учебно-тренировочные мероприятия по предупреждению и ликвидации аварий для партнеров из стран Евросоюза и НАТО.