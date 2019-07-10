Тимошенко заявляет о необходимости увеличить доходы украинцев до уровня доходов поляков за пять лет

Лидер Всеукраинского объединения "Батькивщина" Юлия Тимошенко считает необходимым за пять лет повысить доходы граждан Украины до уровня доходов граждан Польши.

"Народ - это главный инвестор. Если он будет без денег, это будет означать, что наша экономика не сможет подняться. Нам нужно увеличить доходы людей и достичь за 5 лет, по крайней мере, уровня Польши. Только так мы сможем сохранить людей и сохранить наш интеллектуальный потенциал", - заявила Тимошенко на презентации стратегического плана "!Надо действовать" в среду в Киеве.

Она отметила, что речь идет как о росте заработных плат, так и пенсий. По ее словам, в первую очередь необходимо привести минимальные пенсии до уровня прожиточного минимума, как это и предусмотрено законом. Она напомнила, что в настоящее время прожиточный минимум составляет 3 тыс 94 грн. "И никто не должен получать меньше этой суммы", - подчеркнула Тимошенко.

По словам лидера "Батькивщины", главным стимулом для развития украинской экономики должен стать рост доходов граждан: чем выше будут зарплаты, тем больше станет внутренний рынок, тем больше будут производить товаров и услуг отечественные предприятия, и тем быстрее будет экономический рост. "Мы поднимем экономику, наполнив ее деньгами", - пообещала Тимошенко.

План "Надо действовать" предусматривает также изменение денежно-кредитной политики. В частности, речь идет об увеличении объема кредитования экономики с 22% до 100% ВВП, уменьшении кредитной ставки с 25% до 3-5%, начале программы микрокредитования, упрощении условий получения кредитов

Среди реанимационных шагов, предложенных "Батькивщиной", - введение обязательного медицинского страхования, персонифицированная пенсионная система, введение ипотечного кредитования для приобретения жилья, а также возвращение материальной помощи при рождении ребенка, которую оказывало государство в бытность Тимошенко премьер-министром (на первого ребенка - 50 тыс. грн, на второго - 100 тыс. грн, а на третьего - 150 тыс. грн).