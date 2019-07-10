Политика

13:03 10.07.2019

Кремль не ведет переговоры по поводу освобождения украинских моряков в РФ и журналиста Вышинского в Украине – Песков

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Кремль не ведет переговоры по поводу освобождения украинских моряков в РФ и журналиста Вышинского в Украине – Песков

Никаких изменений ситуации с лицами, удерживаемыми в России и в Украине, на данный момент нет, Кремль переговоров на эту тему не ведет, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Ситуация с удерживаемыми лицами - эта тема затрагивается на Контактной группе, но пока мы видим, что результатов нет", - сказал Песков журналистам в среду.

На вопрос, ведет ли Кремль переговоры по поводу освобождения украинских моряков, находящихся в РФ, и журналиста Кирилла Вышинского - в Украине, Песков ответил: "Нет".

Он напомнил, что "были определенные обращения российской стороны, нотная переписка". "Пока большего не происходит", - сказал Песков.

Пресс-секретарь президента пояснил, что речь идет "в целом о ситуации с удерживаемыми лицами".

Теги: #рф #переговоры #заложники #песков #моряки
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