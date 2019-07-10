Политика

12:19 10.07.2019

Зеленский в Борисполе представил нового главу Киевской ОГА Михаила Бно-Айрияна

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Зеленский в Борисполе представил нового главу Киевской ОГА Михаила Бно-Айрияна

Президент Украины Владимир Зеленский назначил главой Киевской областной государственной администрации Михаила Бно-Айрияна.

Зеленский представил нового главу Киевской ОГА во время визита в г.Борисполь.

Бно-Айриян Михаил Каренович. 35 лет. Окончил КНУ им. Т. Г. Шевченко. Специалист по международным отношениям, экономист-международник, переводчик с арабского языка (диплом магистра с отличием). Работал заместителем директора по коммуникациям и международному сотрудничеству ГП «Национальная энергетическая компания «Укрэнерго». В 2015-2016 гг. – директор департамента стратегического планирования и европейской интеграции Министерства энергетики и угольной промышленности. Также занимал должность ответственного секретаря Совета экспортеров при МИД Украины.

Как сообщалось, 26 июня Кабинет министров поддержал назначение 8 глав областных государственных администраций, чьи кандидатуры предложил президент Зеленский. Так, на пост главы Киевской ОГА был предложен Михаил Бно-Айриян.

Теги: #зеленский #киевская_ога #кадры
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