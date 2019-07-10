Политика

11:54 10.07.2019

Парубий призвал пройти маршем по Крещатику в День Независимости

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Парубий призвал пройти маршем по Крещатику в День Независимости

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий призывает участников Революции Достоинства, военных и волонтеров выйти на марш в День независимости.

"Чтобы почтить бессмертный подвиг украинских героев, призываю всех, кто боролся и воевал за волю Украины – участников Революции Достоинства, ветеранов русско-украинской войны, волонтеров, военных – 24 августа 2019 года выйти на Крещатик и вместе пройти парадом Независимости", - написал он на своей странице в соцсети Facebook в среду.

При этом Парубий сообщил, что сам будет участвовать в этом мероприятии

"Берите свои боевые знамена, поднимайте флаги, с которыми мы защищали Украину, чтобы с лозунгом "Слава Украине!" и нашим военным маршем "Зродились ми великої години" пройти колоннами по главной улице страны", - добавил он.

Вместе с тем спикер Рады отметил, что неприятно удивлен заявлением президента Украины Владимира Зеленского об отмене традиционного военного парада ко Дню Независимости.

"Будет ли парад – не им решать", - заявил спикер.

Как сообщалось, накануне президент Украины предложил не проводить дорогой помпезный парад на День Независимости, а выделить 300 млн грн на премии украинским военным.

"Хочу поделиться с вами нашей новой идеей. Как правило, 24 августа на День Независимости Украины у нас проходит военный парад, такой помпезный и точно недешевый. Мне кажется, что вместо парада лучше эти деньги выделить нашим героям, нашим военным. И мы приняли решение выделить 300 млн грн на премии всем нашим военным: это солдаты срочной службы, курсанты, сержанты, офицеры, все. И обязательно военные, которые выполняют задачи в зоне проведения Операции объединенных сил", - сказал он в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook.

"Но чествовать наших героев мы будем, праздновать День Независимости мы будем. Но будет новый формат", - подчеркнул Зеленский.

Теги: #парад #день_независимости #парубий
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