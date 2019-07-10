Почти 43% украинцев ожидают от Зеленского снижения тарифов на услуги ЖКХ - опрос КМИС

Больше всего украинцев ожидают, что новый президент Украины Владимир Зеленский в свои первые 100 дней на посту снизит тарифы на услуги ЖКХ и инициирует снятие неприкосновенности с депутатов, судей и президента, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Так, отвечая на вопрос "Что из перечисленного вы хотели бы, чтобы новый президент Украины Владимир Зеленский сделал в свои первые 100 дней?" (можно выбрать не более трех ответов), за снижение тарифов на коммунальные услуги высказались 42,8% респондентов, за подачу в парламент законопроектов о снятии неприкосновенности с депутатов, судей, президента - 36,6%; за начало прямых переговоров с оккупированными Донецком, Луганском и Россией о мирном урегулировании и прекращении боевых действий на востоке Украины - 33%; за начало/ускорение расследования наиболее резонансных коррупционных преступлений - 31,4% опрошенных.

Уменьшение зарплат топ-чиновникам в качестве первых шагов президента поддержали 17,6% респондентов; начало переговоров с ЕС и США по Донбассу и Крыму - 14,3%; за переговоры с Россией о восстановлении экономических отношений выступили 12,1%.

Инициативу по изменению системы парламентских выборов - отмену мажоритарных выборов и переход к пропорциональной системе с открытыми списками поддержали 10% опрошенных; ускорение расследований преступлений против Майдана - 9,6%; инициирование перезапуска антикоррупционных органов (НАБУ, САП) - 4,7%; внесение в парламент законопроекта о референдумах в Украине - 4,7%.

За арест российских активов в Украине выступили 4,7% респондентов; за начло переговоров о вступлении Украины в ЕС - 3,9%.

Продажу помещений, машины и другие активы Государственного управления делами, которое занимается обеспечением президента поддерживают 3,7%.

Визит Зеленского в Вашингтон (США) и Брюссель (Евросоюз) в первые 100 дней президентства считают необходимыми 2,2% опрошенных. Перенесение Администрацию президента в другое здание – лишь 0,8%.

Другой вариант назвали 5,7% опрошенных, затруднились с ответом 4,6%.

Всеукраинский опрос общественного мнения проводился с 25 июня по 7 июля методом личного интервью среди 2004 респондентов старше 18 лет, проживающих в 129 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме оккупированного Крыма и неподконтрольных территорий Луганской и Донецкой областей) по 3-х ступенчатой стохастической выборке.

Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%, 2,0% - для показателей близких к 10%, 1,4% - для показателей близких к 5%.