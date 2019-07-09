Президент Украины Владимир Зеленский утвердил Порядок проведения осмотра общегосударственной системы борьбы с терроризмом.

Как сообщает пресс-служба главы государства, указ подписан в соответствии с ч.5 ст.27 закона Украины о национальной безопасности, принятом в июне 2018 года.

Порядок определяет, что осмотр общегосударственной системы борьбы с терроризмом проводится Службой безопасности Украины в ходе комплексного обзора сектора безопасности и обороны по решению Совета национальной безопасности и обороны Украины, которое вводится в действие указом президента Украины.

"В случае необходимости осмотр общегосударственной системы борьбы с терроризмом может проводиться по отдельному решению Совета национальной безопасности и обороны Украины, которое вводится в действие указом президента Украины", - говорится в указе.

Целью проведения осмотра является оценка состояния и готовности субъектов борьбы с терроризмом к выполнению задач по предупреждению, реагированию и пресечению терактов и минимизации их последствий, состояния их кадрового, финансового, материально-технического и других видов обеспечения, а также имеющихся возможностей по эффективному реагированию на террористические угрозы.

Задачами осмотра являются оценка состояния и перспектив развития системы борьбы с терроризмом, оценка возможностей субъектов борьбы с терроризмом, формирование перспективной модели системы борьбы с терроризмом.

Проведение осмотра основывается на принципах законности и неуклонного соблюдения прав и свобод человека и гражданина; объективности и комплексного подхода; научной обоснованности.

Организация, общее руководство и контроль над проведением осмотра системы борьбы с терроризмом осуществляет глава СБУ. Осмотр осуществляется СБУ через созданную в установленном порядке Антитеррористическим центром при СБУ рабочую группу, в состав которой входят специалисты (эксперты) субъектов борьбы с терроризмом, центральных и местных органов исполнительной власти, других государственных органов, организаций и учреждений. Рабочую группу возглавляет руководитель АТЦ СБУ. План мероприятий по проведению осмотра утверждается главой СБУ.

Научно-методическое обеспечение проведения осмотра осуществляет Национальный институт стратегических исследований. Информационное обеспечение осуществляется путем обмена необходимой информацией между вовлеченными в его проведение представителями субъектов борьбы с терроризмом. Финансовое обеспечение осуществляется за счет средств бюджета Украины, предусмотренных для субъектов борьбы с терроризмом, а также других источников, не запрещенных законом.