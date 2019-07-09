Политика

17:39 09.07.2019

Эстонский дипломат Маасикас назначен главой Представительства ЕС в Украине

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Эстонский дипломат Маасикас назначен главой Представительства ЕС в Украине

Эстонский дипломат Матти Маасикас (Matti Maasikas) назначен главой Представительства Европейского Союза в Украине, сообщает Европейская служба внешних дел.

"Матти Маасикас назначен главой Представительства ЕС в Украине. В настоящее время он является заместителем министра по делам ЕС Министерства иностранных дел Эстонии", - говорится в сообщении службы во вторник.

Он сменит французского дипломата Хьюга Мингарелли, который возглавил Представительство ЕС в Киеве в 2016 году, в рамках плановой ротации.

Маасикас с 2011 по 2016 год возглавлял представительство Эстонии в Евросоюзе, затем вернулся в Таллинн на должность заместителя министра по европейским вопросам.

В 2005 году его назначили послом в РФ, однако в Москву дипломат не попал из-за назначения генеральным секретарем в МИД Эстонии.

Теги: #представительство_ес #маасикас
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