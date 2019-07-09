Без создания профессионального ядра личного состава дальнейшее реформирование Вооруженных сил невозможно – Замана

Дальнейшее реформирование Вооруженных сил Украины невозможно без формирования ядра профессионалов, которые длительное время будут служить в армии, убежден экс-начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины, кандидат в народные депутаты по списку партии "Сила и честь" Владимир Замана.

"Без решения вопроса профессионализации, без создания профессионального ядра мы далее шагу не сделаем", - сказал Замана в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Он считает, что Вооруженные силы не могут реформироваться самостоятельно, реформирование возможно в комплексе с другими сферами в государстве.

"На первом этапе необходимо решить вопрос личного состава, чтобы дорогое оружие - беспилотные летательные аппараты, тепловизоры, снайперские винтовки - давали в руки обученным профессионалам. И чтобы 10-15 лет минимум эти специалисты оставались работать", - сказал экс-начальник Генштаба.

"Какой-то прогресс в реформировании Вооруженных сил уже есть. Чего достигли, но не закрепили. Должно быть ядро личного состава, которое длительное время полностью должно служить в Вооруженных силах", - добавил он.

Кроме того, Замана высказался за переход на воинскую службу по контракту и отказ от срочной службы.

Вместе с тем, говоря о переходе на стандарты НАТО в украинской армии, он спрогнозировал, что при должном внимании государства этот процесс может завершиться через 7-10 лет.



Полный текст интервью будет опубликован в новостной ленте и в открытом доступе на сайте агентства "Интерфакс-Украина".