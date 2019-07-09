Политика

15:22 09.07.2019

Лавров об идее Зеленского о многостороннем саммите по Донбассу: мы готовы рассматривать конкретные предложения

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Лавров об идее Зеленского о многостороннем саммите по Донбассу: мы готовы рассматривать конкретные предложения

Предложение президента Украины Владимира Зеленского о проведении саммита с участием России, Украины, Великобритании, Германии, Франции и США имеет право на существование, но упор должен делаться на прямой диалог сторон конфликта, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Этот формат и нормандский, и минский, был одобрен Советом Безопасности ООН, это является непосредственным инструментом, который необходимо использовать международному сообществу. Другие предложения, наверное, имеют право на существование. Но упор надо делать на прямой диалог, это сердцевина Минских договоренностей", - сказал Лавров журналистам по итогам неофициальной встречи ОБСЕ, отвечая на соответствующий вопрос.

Он отметил, что предложение президента Украины не обсуждалось на неформальной встрече ОБСЕ, которая состоялась во вторник.

Лавров подчеркнул, что "когда речь идёт о серьезных предложениях, они делаются сначала по дипломатическим каналам, а не публично через "Фейсбук".

"Но мы готовы рассматривать конкретные предложения, которые будут помогать выполнять резолюцию Совета Безопасности, утвердившую Минские договоренности, а не подменять эту резолюцию и сами договоренности", - сказал министр.

Президент Украины Владимир Зеленский 8 июля предложил президенту РФ Владимиру Путину провести переговоры об урегулировании ситуации на востоке Украины с лидерами стран-подписантов Будапештского меморандума и стран "нормандского формата" в Минске, где проходят заседания трехсторонней Контактной группы.

"Хочу обратиться к президенту РФ Владимиру Путину. Надо поговорить? Надо. Обсудим, чей Крым, кого там нет на Донбассе. Компанию для разговора предлагаю следующую: я, Вы, президент США Дональд Трамп, премьер Великобритании Тереза Мэй, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон. Место? Думаю, (президент Белоруссии) Александр Григорьевич Лукашенко с удовольствием примет нас с вами в Минске", - сказал Зеленский в обращении, опубликованном на странице Офиса президента в Фейсбуке в понедельник.

При этом Зеленский подчеркнул, что Украина не отказывается от каких бы то ни было дипломатических форматов урегулирования ситуации на Донбассе.

Теги: #лавров #переговоры #зеленский #саммит #донбасс
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