Политика

13:06 09.07.2019

Североатлантический совет НАТО перенес визит в Украину на осень - вице-премьер

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Североатлантический совет НАТО перенес визит в Украину на осень - вице-премьер

 Визит Североатлантического совета НАТО в Украину, запланированный на июль, перенесен на осень, сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

"Североатлантический совет должен был приехать 9-10 июля. В связи с нашими выборами (внеочередными выборами народных депутатов 21 июля - ИФ), они приняли решение перенести приезд на более поздний срок. Скорее всего, это произойдет в октябре", - сказала Климпуш-Цинцадзе журналистам в Киеве во вторник.

При этом она отметила, что окончательная дата визита пока не определена.

Как сообщалось, 4 июня президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе заявил, что Украина ожидает запланированный визит Североатлантического совета НАТО в Киев.

Теги: #климпуш_цинцадзе #нато #визит
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