Политика

09:43 09.07.2019

Рейтинг Трампа поднялся до рекордной отметки – опрос СМИ

1 мин читать
Рейтинг Трампа поднялся до рекордной отметки – опрос СМИ

Рейтинг президента США Дональда Трампа достиг рекордной отметки за все время его президентства - 44% опрошенных американцев одобряют его работу, сообщает "Украинская правда" со ссылкой на результаты опроса, проведенного газетой The Washington Post и каналом ABC News.

"44% опрошенных положительно оценивают работу президента, 53% - не поддерживают его деятельность. Таким образом, рейтинг Трампа повысился на 5% по сравнению с апрелем, когда его деятельность положительно оценивали 39% респондентов", - говорится в сообщении.

Опрос показал, что 51% опрошенных довольны экономической политикой Трампа, 42% - не удовлетворены.

Почти 47% респондентов считают, что президент США в большей степени или частично ответственный за укрепление экономики, тогда как 48% считают, что в этом мало или вообще нет его заслуги.

При этом, 65% опрошенных заявили, что поведение Трампа не соответствует стандартам должности президента, а 28% считают его поведение "уместным и правильным".

Подчеркивается, что 59% респондентов против запуска процедуры импичмента Трампа - этот показатель увеличился на 13 процентов по сравнению с августом прошлого года. 37% опрошенных поддерживают импичмент.

Теги: #сша #трамп #рейтинг
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

02:19 09.07.2019
Трамп и Макрон обсудили ситуацию с Ираном

Трамп и Макрон обсудили ситуацию с Ираном

01:05 09.07.2019
В конце лета может состояться встреча Зеленского и Трампа

В конце лета может состояться встреча Зеленского и Трампа

23:04 08.07.2019
Трамп заявил о нежелании более вести дела с послом Великобритании в США

Трамп заявил о нежелании более вести дела с послом Великобритании в США

20:05 08.07.2019
Иран напрасно принимает сдержанность США за слабость - Пенс

Иран напрасно принимает сдержанность США за слабость - Пенс

19:58 08.07.2019
Зеленский ожидает, что может поехать в США этим летом

Зеленский ожидает, что может поехать в США этим летом

16:39 08.07.2019
Секретарь СНБО обсудил с делегацией Минобороны США сотрудничество в сфере безопасности и ситуацию в Черноморском регионе

Секретарь СНБО обсудил с делегацией Минобороны США сотрудничество в сфере безопасности и ситуацию в Черноморском регионе

12:33 08.07.2019
Зеленский предложил Путину провести переговоры в Минске по урегулированию на Донбассе с участием США, Великобритании, Германии и Франции

Зеленский предложил Путину провести переговоры в Минске по урегулированию на Донбассе с участием США, Великобритании, Германии и Франции

10:26 08.07.2019
Судно с 75 тыс. тонн нефти из США прибыло в Украину

Судно с 75 тыс. тонн нефти из США прибыло в Украину

06:17 08.07.2019
The New York Times ответила на обвинения Трампа об условиях содержания мигрантов

The New York Times ответила на обвинения Трампа об условиях содержания мигрантов

05:03 08.07.2019
Помпео пообещал Ирану новые санкции и изоляцию из-за ядерной программы

Помпео пообещал Ирану новые санкции и изоляцию из-за ядерной программы

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В конце лета может состояться встреча Зеленского и Трампа

Украина готова к переговорам с ЕС по усилению торговли в 2020 году

Порошенко: на саммите Украина – ЕС обошли вопрос усиления санкционного давления РФ из-за неосвобождения украинских моряков

Порошенко выступает за созыв внеочередного заседания Рады для урегулирования запрета вещания каналов, связанных со страной-агрессором

Зеленский: надеюсь, что через год этой войны не будет

ПОСЛЕДНЕЕ

Офис президента Украины запустил официальный канал в Telegram

Апелляционный суд признал незаконным повышение тарифов

Британский министр призывает Брюссель возобновить переговоры по Brexit

Гройсман ратует за сбалансированный госбюджет-2020 с продолжением социальных программ

Украина готова к переговорам с ЕС по усилению торговли в 2020 году

Гройсман считает, что Климпуш-Цинцадзе хотела устроить политический скандал, а не попасть на саммит Украина-ЕС

Зеленский уволил главу Мариинской РГА Донецкой обл. и трех глав РГА во Львовской

В политсиле "Сила и честь" призвали Зеленского принять меры по защите информационной и национальной безопасности Украины

Порошенко: на саммите Украина – ЕС обошли вопрос усиления санкционного давления РФ из-за неосвобождения украинских моряков

Порошенко выступает за созыв внеочередного заседания Рады для урегулирования запрета вещания каналов, связанных со страной-агрессором

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА