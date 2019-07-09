Политика

08:03 09.07.2019

Апелляционный суд признал незаконным повышение тарифов

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Апелляционный суд признал незаконным повышение тарифов

Шестой апелляционный административный суд отклонил апелляцию Кабинета министров и подтвердил законность решения коллегии судей Окружного админсуда Киева, удовлетворив иск Юлии Тимошенко против правительства относительно незаконного повышения цены на газ для населения и теплокоммунэнерго, которое состоялось в мае 2016 года, сообщила пресс-служба партии "Батькивщина".

"Уже вторая, апелляционная инстанция признала, что тарифы были незаконные, необоснованные и безосновательные. Это значит, что мы с вами все эти последние годы, когда боролись против повышения цены на газ, были правы", - отметила Тимошенко в эфире программы "Свобода слова" на телеканале IСТV

Также она обратила внимание, что поскольку суды доказали, что тарифы были подняты незаконно, а неправомерное правительственное постановление действовала два с половиной года, то люди имеют право на возмещение переплат.

К тому же, сейчас действует уже второе постановление Кабмина, согласно которому установлено еще большую цену на газ, и которая является так же незаконной и безосновательной, добавила Юлия Тимошенко.

Теги: #газ #тимошенко #украина #тарифы
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