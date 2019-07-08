Гройсман ратует за сбалансированный госбюджет-2020 с продолжением социальных программ

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман ратует за формирование сбалансированного государственного бюджета на 2020 год с продолжением начатых социальных программ для украинцев, сообщила пресс-служба правительственного портала.

"Для меня, как социального премьер-министра, важно заложить (в бюджет) качественные показатели. Для меня приоритет - улучшение качества жизни людей", - заявил Гройсман в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

Как отмечается, Гройсман ратует за сохранение социальных инициатив, в том числе по росту зарплат, пенсий, а также реализации социальных программ помощи, которые в настоящее время реализуются.

Премьер-министр отметил, что "одним из инструментов достижения целей станет принятие наработанный правительством пакет законопроектов, который приблизит стандарты жизни украинцев до европейского уровня".

"Эти инициативы уже находятся в парламенте и должны быть рассмотрены как можно быстрее", - говорится в сообщении.