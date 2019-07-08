Политика

23:17 08.07.2019

Гройсман считает, что Климпуш-Цинцадзе хотела устроить политический скандал, а не попасть на саммит Украина-ЕС

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Гройсман считает, что Климпуш-Цинцадзе хотела устроить политический скандал, а не попасть на саммит Украина-ЕС

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что мог бы организовать допуск вице-премьер-министра Украины по вопросам европейской и евроантлантической интеграции Иванны Климпуш-Цинцадзе на саммит Украина-ЕС, если бы она обратилась к нему с соответствующей просьбой, а также указывает не желание вице-премьера устроит политический скандал.

"То, что произошло, на мой взгляд, имеет лишь одну причину. Вместо того, чтобы перезвонить мне и сказать, что есть какая-то техническая проблема, кого-то не пускают… Я предпринял бы меры, чтобы урегулировать эту проблему, если бы я о ней знал. Вместо этого вице-премьер-министр идет и устраивает скандал прямо на входе в Мариинский дворец. Как только она устраивает скандал, рядом случайно оказываются две камеры – "5 канала" и канала "Прямой", - сказал Гройсман в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV в понедельник.

"Меня это приводит к мыслям, что было желание не принять участие в работе саммита, а было желание устроить политический скандал. Что и произошло. Автора этого скандала я знаю. Это Петр Алексеевич Порошенко, к огромному сожалению. Я с подобными шагами уже встречался. И все 2,5 года на должности премьер-министра время от времени такие подковерные, грязные, мелкие интриги направлялись в мой адрес", - заявил премьер.

При этом он отметил, что узнал о ситуации с недопуском Климпуш-Цинцадзе на саммит Украина-ЕС из интернета.

Между тем Гройсман добавил, что этот саммит – президентского уровня, и состав делегации формирует Офис президента Украины.

"Очевидно, что наряду с другими вице-премьерами могла быть и Иванна Климпуш-Цинцадзе. Но произошло то, что произошло", - сказал премьер-министр.

Как сообщалось, Климпуш-Цинцадзе не пустили в Мариинский дворец в Киеве для участия в саммите Украина-ЕС, она считает, что это связано с влиянием премьер-министра Владимира Гройсмана.

"От правительства было официальное представление офису президента с перечнем тех лиц, которые будут представлены от правительства. Что изменилось между пятницей и сегодня? У меня есть основания считать, что это решение, которое было навязано офису президента со стороны главы правительства. Как по мне, это говорит о саботаже реальной работы в европейской интеграции", - сказала вице-премьер в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Климпуш-Цинцадзе добавила, что соответствующие выводы она сделала из высказываний Гройсмана на правительственном совещании в пятницу, которым она тогда не придала должного значения.

Теги: #гройсман #скандал #украина #мнение #климпуш_цинцадзе
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