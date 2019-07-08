Трамп заявил о нежелании более вести дела с послом Великобритании в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация отныне не желает взаимодействовать с послом Великобритании в Вашингтоне Кимом Дарроком, который ранее отправлял в Лондон телеграммы с критическим отзывами в адрес президента.

"Я не знаю посла, однако в США его не любят, и хорошей репутацией он не пользуется. Больше дел мы с ним иметь не будем", - написал Трамп на странице в Twitter.

Кроме того, президент заявил о критическом отношении к тому, как британский премьер Тереза Мэй занималась проблемой Brexit, и назвал "беспорядком" ситуацию вокруг Brexit, сложившуюся под ее руководством.

"Хорошие новости для чудесного Соединенного Королевства состоят в том, что скоро у них будет новый премьер-министр", - отметил Трамп.

Он также дал весьма положительную оценку своему недавнему визиту в Великобританию.

Как ранее сообщало издание Daily Mail, в секретных телеграммах и брифингах британский посол предупреждал правительство Великобритании о том, что "карьера Трампа может закончиться позором", и описывал конфликты в Белом доме как "бои на ножах".

Источник в правительстве Великобритании подтвердил американскому телеканалу CNN, что данные, описанные Daily Mail, охватывают период с 2017 года по сей день и являются подлинными.