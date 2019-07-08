Политика

22:30 08.07.2019

Зеленский уволил главу Мариинской РГА Донецкой обл. и трех глав РГА во Львовской

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Зеленский уволил главу Мариинской РГА Донецкой обл. и трех глав РГА во Львовской

Президент Украины Владимир Зеленский уволил глав четырех районных государственных администрацией Киевской области в связи с истечением срока полномочий предыдущего президента.

Как сообщает пресс-служба президента, распоряжениями главы государства уволены глава Марьинской райгосадминистрации Донецкой области Владимир Мороз, Городоцкой райгосадминистрации Львовской области Владимир Ременяк, Мостиской райгосадминистрации Львовской области Степан Буняк, Самборской райгосадминистрации Львовской области Николай Фрей.

Теги: #донетчина #зеленский #украина #указы #львовщина
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