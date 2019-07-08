Турция незаконными буровыми операциями близ Кипра нарушает его суверенитет

Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини выразила в понедельник от имени Евросоюза серьезную обеспокоенность объявленным намерением Турции провести новую буровую операцию к северо-востоку от Кипра.

"Эта вторая буровая операция, запланированная через два месяца после начала продолжающихся буровых работ к западу от Кипра, является еще одной неприемлемой эскалацией, которая нарушает суверенитет Кипра", - заявила Могерини.

Она призвала турецкие власти "воздерживаться от таких действий, действовать в духе добрососедства и уважать суверенитет и суверенные права Республики Кипр в соответствии с международным правом".

Глава европейской дипломатии сослалась на заключения Европейского совета от 20 июня 2019 года о том, что действия Турции оказывают "серьезное негативное влияние на весь спектр отношений между ЕС и Турцией".

Могерини сообщила, что в соответствии с поручением Европейского совета Еврокомиссия и Европейская внешнеполитическая служба представят варианты соответствующих мер ЕС.

"Европейский союз ответит (на действия Турции - ИФ) соответствующим образом и при полной солидарности с Кипром", - говорится в заявлении высокого представителя ЕС по иностранным делам, распространенном в Брюсселе.

Ранее сообщалось, что на шельфе в исключительной экономической зоне Кипра обнаружены запасы газа. Турция приступила к буровым работам в этом районе Средиземноморья.