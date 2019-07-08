Политика

18:34 08.07.2019

Зеленский: надеюсь, что через год этой войны не будет

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Зеленский: надеюсь, что через год этой войны не будет

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что через год войны на Донбассе уже не будет.

На брифинге в понедельник в Киеве после завершения саммита Украина-ЕС, отвечая на вопрос о шагах Украины по урегулированию конфликта на Донбассе, одним из моментов Зеленский обозначил вопрос пенсий и соцвыплат.

Президент напомнил, что для получения пенсий в Украине переселенцы с оккупированных территорий не могут пребывать там более 60 дней.

"Мы предложили следующий шаг: давайте расширим возможность людям быть людьми. Мы предложили срок в один год, хотя я очень надеюсь, что через год у нас уже не будет этой войны", - подчеркнул он.

Зеленский также отметил, что нужен четкий перечень тех продуктов и товаров, которые нельзя провозить между подконтрольной и неподконтрольной Украине территориями Донбасса, чтобы облегчить жизнь гражданам, которые "не играют в политические игры" и оказались в тяжелом положении.

Теги: #оос #зеленский #донбасс
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