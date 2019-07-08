Политика

19:14 08.07.2019

ЦИК отменила регистрацию 17 кандидатов в нардепы по их заявлениям

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ЦИК отменила регистрацию 17 кандидатов в нардепы по их заявлениям

Центральная избирательная комиссия на заседании в понедельник рассмотрела заявления кандидатов в народные депутаты Украины в одномандатных избирательных округах, выдвинутых партиями и в порядке самовыдвижения, об отказе баллотироваться на внеочередных выборах 21 июля и отменила регистрацию 17 кандидатов.

Как сообщила пресс-служба ЦИК, отменена регистрация кандидатов-самовыдвиженцев: Майданевича – в одномандатном избирательном округе №17, Демчака – в округе №18, Бекеровой – в округе №26, Кравченко - в округе №27, Хабибулина, Черняка – в округе №36, Луцив - в округе №70, Полюсова - в округе №76, Ярового – в округе №101, Волканова – в округе №102, Столяренко – в округе №180, Рыбакова – в округе №182, Гешко – в округе №202, Супруненко - в округе №216, Соломаху – в №221.

Кроме того, Центризбирком отменил регистрацию кандидата от партии "Европейская солидарность" Евстафьевой – в одномандатном избирательном округе №78; кандидата от "Оппозиционного блока" Середу – в округе №183.

Теги: #цик #выборы
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