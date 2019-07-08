ЦИК зарегистрировала более 480 иностранных наблюдателей на выборах в Раду

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала еще 45 официальных наблюдателей от иностранных государств и международных организаций на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины 21 июля 2019 года.

Как сообщает пресс-служба ЦИК, такое решение Центризбирком принял на заседании в понедельник под председательством Татьяны Слипачук.

Так, ЦИК зарегистрировала 12 наблюдателей от Германии и 33 – от Всемирного конгресса украинцев.

"Таким образом, по состоянию на 8 июля Комиссия зарегистрировала 481 официального наблюдателя на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года. А именно: от 4 иностранных государств – 23 официальных наблюдателя, от 10 международных организаций – 458 официальных наблюдателей", - сказано в сообщении.