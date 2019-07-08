Зеленский указывает на проблему несовпадения данных в списках пленных

Президент Украины Владимир Зеленский констатирует, что в данный момент в вопросе обмена пленными на Донбассе ключевой проблемой является несовпадение информации в списках, которые предлагают Украине, с теми данными о пленных, которые есть у украинской стороны.

"В Минске идут разговоры об обмене пленных. Пока что проблема в том, что списки с обеих сторон не совпадают. Скажем так, нам показывают списки, где наших людей меньше, чем мы знаем, что они там находятся в плену", - сказал он на брифинге в понедельник в Киеве по итогам саммита Украина-ЕС.

При этом Зеленский указал, что верит в желание всех сторон остановить войну и что будет найден выход из ситуации с обменом пленными.