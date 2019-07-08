Зеленский допускает снятие "экономической блокады" Донбасса, но лишь при условии возвращения незаконно национализированных украинских предприятий
Президент Украины Владимир Зеленский не исключает снятия "экономической блокады" Донбасса только при условии возвращения незаконно национализированных украинских предприятий.
"Что касается вопросов с экономической блокадой. Я не хочу, чтобы меня здесь неправильно поняли. Вы знаете, что все это возможно, мы в Минске об этом говорим. Помню, как господина Кучму интерпретировали СМИ – интерпретировали неправильно. Все возможно, все в ближайшее время можно открыть. Но, пожалуйста, верните тогда наши незаконно национализированные предприятия, которые находятся сейчас на временно оккупированных территориях", - сказал Зеленский на совместной пресс-конференции с лидерами Европейского Союза по итогам саммита Украина-ЕС в понедельник в Киеве, отвечая на вопросы журналистов.
Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кучма 19 июня заявил о невозможности пересмотра решения Совета национальной безопасности и обороны Украины о торговых ограничениях к неподконтрольным отдельным районам Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) до возвращения расположенных на них активов в украинское правовое поле.