Политика

17:42 08.07.2019

ЕС готов рассмотреть возможность непризнания российских паспортов, выданных жителям оккупированных территорий Донбасса

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ЕС готов рассмотреть возможность непризнания российских паспортов, выданных жителям оккупированных территорий Донбасса

Европейский Союз готов рассмотреть возможность непризнания российских паспортов, которые были выданы жителям оккупированных территорий украинского Донбасса, заявил президент Европейского Совета Дональд Туск.

"Мы осуждаем российские действия, дающие право гражданам Украины в районах, которые в настоящее время не находятся под контролем правительства, в упрощенном порядке подать заявление на получение российского гражданства. Это противоречит Минским соглашениям, и мы готовы рассмотреть дальнейшие варианты, в том числе непризнание таких российских паспортов", - сказал Туск на пресс-конференции по итогам саммита Украина-ЕС в понедельник в Киеве.

Теги: #туск #ес #гражданство #россия #украина
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