Политика

17:38 08.07.2019

Зеленский заявил о готовности начать восстановление моста в районе Станицы Луганской в одностороннем порядке

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Зеленский заявил о готовности начать восстановление моста в районе Станицы Луганской в одностороннем порядке

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова в одностороннем порядке начать восстановление моста в районе Станицы Луганской (Луганская обл.), если в течение недели со стороны оккупированных территорий не начнется демонтаж фортификационных сооружений.

"Мы будем ждать неделю, максимум – восемь дней. Если не увидим демонтаж с той стороны, начнем строить мост. Думаю, мы к этому готовы", - сказал Зеленский на совместной пресс-конференции с лидерами Европейского Союза по итогам саммита Украина-ЕС в понедельник в Киеве.

Теги: #станица_луганская #зеленский #мост
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