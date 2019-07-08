Зеленский заявил о готовности начать восстановление моста в районе Станицы Луганской в одностороннем порядке

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова в одностороннем порядке начать восстановление моста в районе Станицы Луганской (Луганская обл.), если в течение недели со стороны оккупированных территорий не начнется демонтаж фортификационных сооружений.

"Мы будем ждать неделю, максимум – восемь дней. Если не увидим демонтаж с той стороны, начнем строить мост. Думаю, мы к этому готовы", - сказал Зеленский на совместной пресс-конференции с лидерами Европейского Союза по итогам саммита Украина-ЕС в понедельник в Киеве.