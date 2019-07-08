Туск: сейчас Минские соглашения как никогда должны выполняться обеими сторонами, особенно РФ

Президент Европейского Совета Дональд Туск заявил, что Минские соглашения сейчас должны выполнятся всеми сторонами, особенно Россией.

"ЕС готов и дальше поддерживать Минские соглашения, которые предусматривают и непризнание выдачи российских паспортов жителям оккупированных территорий… Абсолютно четко понятно, что Минские соглашения сейчас требуют, как никогда, полного выполнения всеми сторонами, Россия несет особую ответственность в этой связи", - сказал Туск на пресс-конференции по итогам саммита Украина-ЕС в понедельник в Киеве.