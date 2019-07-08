Зеленский заверил европейских партнеров, что вскоре подпишет указы по борьбе с рейдерством и контрабандой

Президент Украины Владимир Зеленский обещает в ближайшее время подписать указы по борьбе с рейдерством и контрабандой в стране.

"Я заверил европейских партнеров, что идентичной является наша позиция и в отношении всех других реформ в Украине. Это детенизация экономики, создание независимого суда, преодоление монополий, борьба с рейдерством и контрабандой – о чем, кстати, я завтра подписываю соответствующие указы", - сказал Зеленский на пресс-конференции по итогам саммита Украина-ЕС в понедельник в Киеве.