Политика

17:10 08.07.2019

Зеленский предложил партнерам из ЕС оценить выполнение Соглашения об ассоциации

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Зеленский предложил партнерам из ЕС оценить выполнение Соглашения об ассоциации

Зеленский предложил партнерам из ЕС оценить выполнение Соглашения об ассоциации

Киев. 8 июля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Президент Украины Владимир Зеленский предложил европейским партнерам провести оценку выполнения Соглашения об ассоциации Украина-ЕС.

"Я предложил нашим партнерам начать совместную оценку выполнения соглашения, чтобы выйти на новый уровень…, который будет отвечать интересам украинского и европейского бизнеса и наших потребителей", - сказал Зеленский на пресс-конференции по итогам саммита Украина-ЕС в понедельник в Киеве.

По его словам, Соглашение об ассоциации должно быть гибким инструментом, который бы отвечал современным реалиям отношений между Украиной и ЕС, а главное - потенциалу Украины.

Зеленский отметил, что Украина будет эффективно использовать все имеющиеся возможности.

"Мы настроены на дальнейшую отраслевую интеграцию рынков Украины и ЕС в приоритетных сферах: энергетика, цифровой рынок, юстиция и внутренние дела, таможенное сотрудничество и содействие торговле", - отметил глава государства.

Зеленский поблагодарил европейских партнеров за готовность предоставить Украине второй транш Четвертой программы макрофинансовой помощи в размере EUR 500 млн.

Теги: #ес #зеленский #соглашения #саммит
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