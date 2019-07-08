Зеленский: Мир в Украину можно вернуть "оружием" дипломатии

Мир в Украину возможно вернуть только путем дипломатических переговоров, уверен президент Украины Владимир Зеленский.

"Если у кого вдруг возникают сомнительные вопросы или сомнения относительно продолжения санкций – всех приглашаю на Донбасс, посмотреть, сколько бед нам принесла война. И эту войну мы хотим остановить. И хотим вернуть мир в Украине. Но это возможно сделать единственным "оружием" - это дипломатия", - сказал Зеленский на совместной пресс-конференции с лидерами ЕС по итогам саммита Украина-ЕС в Киеве в понедельник.

Он также выразил сожаление, что делегации некоторых стран из Парламентской ассамблеи Совета Европы не побывали на Донбассе.

"Я уверен - это было бы им очень полезно", - добавил президент Украины.