Политика

16:53 08.07.2019

Зеленский: Мы движемся к устойчивому прекращению огня на Донбассе

1 мин читать
Зеленский: Мы движемся к устойчивому прекращению огня на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что стороны постепенно двигаются к устойчивому прекращению огня на Донбассе.

"Верю, что мы движемся к устойчивому прекращению огня. Понимаю - не так быстро, как хотелось бы. Потому что, фактически, мы двигаемся по минному полю, во всех смыслах этого слова. И впереди - много работы по восстановлению Донбасса", - сказал Зеленский на совместной пресс-конференции с лидерами ЕС по итогам саммита Украина-ЕС в Киеве в понедельник.

Говоря о разведении войск в районе пгт Станица Луганская Луганской области, президент добавил, что украинская сторона ожидает демонтажа фортификационных сооружений с оккупированной территории для начала восстановительных работ моста.

Теги: #зеленский #россия #украина #донбасс
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:47 08.07.2019
Зеленский допускает снятие "экономической блокады" Донбасса, но лишь при условии возвращения незаконно национализированных украинских предприятий

Зеленский допускает снятие "экономической блокады" Донбасса, но лишь при условии возвращения незаконно национализированных украинских предприятий

17:42 08.07.2019
ЕС готов рассмотреть возможность непризнания российских паспортов, выданных жителям оккупированных территорий Донбасса

ЕС готов рассмотреть возможность непризнания российских паспортов, выданных жителям оккупированных территорий Донбасса

17:38 08.07.2019
Зеленский заявил о готовности начать восстановление моста в районе Станицы Луганской в одностороннем порядке

Зеленский заявил о готовности начать восстановление моста в районе Станицы Луганской в одностороннем порядке

17:18 08.07.2019
Туск: сейчас Минские соглашения как никогда должны выполняться обеими сторонами, особенно РФ

Туск: сейчас Минские соглашения как никогда должны выполняться обеими сторонами, особенно РФ

17:10 08.07.2019
Зеленский заверил европейских партнеров, что вскоре подпишет указы по борьбе с рейдерством и контрабандой

Зеленский заверил европейских партнеров, что вскоре подпишет указы по борьбе с рейдерством и контрабандой

17:10 08.07.2019
Зеленский предложил партнерам из ЕС оценить выполнение Соглашения об ассоциации

Зеленский предложил партнерам из ЕС оценить выполнение Соглашения об ассоциации

17:04 08.07.2019
ВАКС начнет работу 5 сентября, заверил Зеленский

ВАКС начнет работу 5 сентября, заверил Зеленский

16:54 08.07.2019
Зеленский: Мир в Украину можно вернуть "оружием" дипломатии

Зеленский: Мир в Украину можно вернуть "оружием" дипломатии

16:53 08.07.2019
Секторальные и "крымские" санкции ЕС против России будут продлены

Секторальные и "крымские" санкции ЕС против России будут продлены

16:50 08.07.2019
Пять документов о сотрудничестве подписаны на саммите Украина–ЕС

Пять документов о сотрудничестве подписаны на саммите Украина–ЕС

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ЕС готов рассмотреть возможность непризнания российских паспортов, выданных жителям оккупированных территорий Донбасса

Зеленский заявил о готовности начать восстановление моста в районе Станицы Луганской в одностороннем порядке

Туск: сейчас Минские соглашения как никогда должны выполняться обеими сторонами, особенно РФ

Секторальные и "крымские" санкции ЕС против России будут продлены

Пять документов о сотрудничестве подписаны на саммите Украина–ЕС

ПОСЛЕДНЕЕ

Кандидат в нардепы от "Слуги народа" Коробкова заявляет, что ее незаконно исключили из списка этой партии

В Минске приветствуют инициативу Зеленского о встрече с Путиным по Донбассу

Состав делегации на саммит Украина-ЕС формирует президент, заявление Климпуш-Цинцадзе политизировано

Климпуш-Цинцадзе не пустили на саммит Украина-ЕС, она видит в этом влияние Гройсмана

Следователям ГСУ СБУ поручено допросить собственника NewsOne Козака и генпродюсера канала Голованова в рамках дела о покушении на госизмену

После голосования за Избирательный кодекс Рада в четверг рассмотрит ряд законопроектов и проведет внеочередное заседание

Националисты требуют от Зеленского реагировать на информационную агрессию России в Украине

В Киеве проходит саммит Украина–ЕС

Парубий: реакция Зеленского на предложение провести телемост с РФ должна быть понятна обществу

Гройсман надеется на неизменность позиции ЕС по Украине в будущем

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА