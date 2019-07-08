Зеленский: Мы движемся к устойчивому прекращению огня на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что стороны постепенно двигаются к устойчивому прекращению огня на Донбассе.

"Верю, что мы движемся к устойчивому прекращению огня. Понимаю - не так быстро, как хотелось бы. Потому что, фактически, мы двигаемся по минному полю, во всех смыслах этого слова. И впереди - много работы по восстановлению Донбасса", - сказал Зеленский на совместной пресс-конференции с лидерами ЕС по итогам саммита Украина-ЕС в Киеве в понедельник.

Говоря о разведении войск в районе пгт Станица Луганская Луганской области, президент добавил, что украинская сторона ожидает демонтажа фортификационных сооружений с оккупированной территории для начала восстановительных работ моста.