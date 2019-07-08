Политика

14:55 08.07.2019

После голосования за Избирательный кодекс Рада в четверг рассмотрит ряд законопроектов и проведет внеочередное заседание

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После голосования за Избирательный кодекс Рада в четверг рассмотрит ряд законопроектов и проведет внеочередное заседание

Верховная Рада после более месяца рассмотрения поправок к проекту Избирательного кодекса проголосует за документ в четверг, 11 июля, после чего рассмотрит ряд других законопроектов.

"По нашему подсчету и по тем темпам, которыми мы идем, мы можем выйти на принятие решения в четверг, 11 июля. Посоветовавшись с комитетом, я предусматриваю, что мы сможем выйти на приятие решения 11 июля в 11:00. И у меня есть призыв ко всем народным депутатам и особенно к главам фракций, чтобы мы могли максимально мобилизовать в этот день всех народных депутатов", - сказал Парубий на согласительном совете парламента в понедельник.

Он отметил, что также в этот день будет ряд других вопросов в повестке дня.

По словам спикера, парламентариям предстоит рассмотреть законопроект о социальных гарантиях для заложников (№8205), проекты законов о внесении изменения в некоторые законодательные акты относительно исполнения воинского долга и прохождения воинской службы, о военном капеланстве (№10244-1), о полном общем среднем образовании.

Кроме того, Парубий добавил, что Верховная Рада намерена рассмотреть изменения в Государственный бюджет в части увеличения расходов для реструктуризации в угольной промышленности, а также отменить правку в законе об альтернативных источниках энергии, которая ограничивает использование солнечных батарей малым и средним бизнесом.

Спикер также заявил, что в четверг народные депутаты могут проголосовать за назначение нового министра иностранных дел Украины, если накануне в среду комитет по иностранным делам даст соответствующий вывод по кадровому вопросу.

Вместе с тем он напомнил, что между утренним и вечерним пленарными заседаниями Верховной Рады в четверг состоится внеочередное заседание парламента, которое начнется в 14:15.

Согласно информации на сайте Рады, распоряжение о проведении внеочередного заседания Парубий подписал на основании 158 подписей народных депутатов под инициативой провести такое заседание.

В повестке – законопроекты об усилении ответственности за преступления против малолетних и несовершеннолетних и о создании Единого реестра педофилов.

Теги: #верховная_рада #избирательный_кодекс
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