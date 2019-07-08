Парубий: реакция Зеленского на предложение провести телемост с РФ должна быть понятна обществу

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий считает недопустимым подменять реакцию на намерение провести телемост между украинским и российским телеканалами призывом к президенту России Владимиру Путину провести переговоры.

"Насколько я понимаю, это заявление касается телемоста между украинским каналом и российским каналом, который запрещен в Украине. И реакция должна быть понятна обществу, а не подменена призывами к каким-то переговорам", - сказал Парубий на брифинге в понедельник в Киеве, комментируя по просьбе агентства "Интерфакс-Украина" предложение президента Украины Владимира Зеленского Путину провести переговоры.

Ранее в своем обращении Зеленский предложил Путину провести переговоры в Минске с лидерами стран-подписантов Будапештского меморандума и стран Нормандского формата.

"Хочу обратиться к президенту РФ Владимиру Путину. Надо поговорить? Надо. Обсудим, чей Крым, кого там нет на Донбассе. Компанию для разговора предлагаю следующую: я, Вы, президент США Дональд Трамп, премьер Великобритании Тереза Мэй, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон. Место? Думаю, Александр Григорьевич Лукашенко с удовольствием примет нас с вами в Минске", - сказал Зеленский в своем обращении в понедельник.