Политика

14:23 08.07.2019

Данилюк подтвердил свою заинтересованность в должности премьер-министра

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Данилюк подтвердил свою заинтересованность в должности премьер-министра

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк заявил, что заинтересован в должности премьер-министра Украины.

"Не буду врать, что мне это не интересно", - сказал Данилюк в интервью "ТСН.Тиждень", отвечая на вопрос, интересует ли его в перспективе должность главы украинского правительства.

В свою очередь журналистка отметила, что на пост премьер-министра может претендовать лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков.

"У нас много кто хочет. Но, вопрос же не в том, кто хочет", - ответил секретарь СНБО.

Теги: #премьер_министр #данилюк #снбоу
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