Данилюк подтвердил свою заинтересованность в должности премьер-министра

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк заявил, что заинтересован в должности премьер-министра Украины.

"Не буду врать, что мне это не интересно", - сказал Данилюк в интервью "ТСН.Тиждень", отвечая на вопрос, интересует ли его в перспективе должность главы украинского правительства.

В свою очередь журналистка отметила, что на пост премьер-министра может претендовать лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков.

"У нас много кто хочет. Но, вопрос же не в том, кто хочет", - ответил секретарь СНБО.