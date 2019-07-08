ВГТРК заявляет об отсутствии оснований для отмены телемоста с украинским каналом

ВГТРК не видит оснований для отмены телемоста с украинским каналом NewsOne.

"У нас нет никаких оснований для отмены телемоста", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе холдинга ВГТРК.

В понедельник телеканал NewsOne сообщил об отмене телемоста с российским каналом "Россия 1". Согласно заявлению украинского канала, это решение принято "из-за прямых угроз физической расправы в адрес канала, журналистов и их семей".

Телеканал "Россия 1" и украинский NewsOne собирались провести двухчасовой телемост "Надо поговорить" 12 июля в 18:00. С российский стороны телемост должны были вести Андрей Малахов и Мария Ситтель, с украинской - Елена Кирик и Василий Голованов.