Парубий допускает проведение внеочередной сессии Рады при необходимости

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий допускает проведение при необходимости внеочередной сессии парламента до вступления в полномочия Верховной Рады 9-го созыва после парламентских выборов.

"Хочу напомнить, что Верховная Рада Украины полномочна до принятия присяги новоизбранными депутатами. То есть до первой сессии нового созыва восьмой созыв Верховной Рады полномочен. Могу вас заверить: если будет необходимость, если будут вызовы, на которые должна давать ответ Верховная Рада Украины, я найду возможность инициировать 150 подписей (народных депутатов - ИФ) и созвать внеочередное заседание Верховной Рады", - заявил он на брифинге в понедельник в Киеве.