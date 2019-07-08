Политика

13:52 08.07.2019

Парубий допускает проведение внеочередной сессии Рады при необходимости

1 мин читать
Парубий допускает проведение внеочередной сессии Рады при необходимости

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий допускает проведение при необходимости внеочередной сессии парламента до вступления в полномочия Верховной Рады 9-го созыва после парламентских выборов.

"Хочу напомнить, что Верховная Рада Украины полномочна до принятия присяги новоизбранными депутатами. То есть до первой сессии нового созыва восьмой созыв Верховной Рады полномочен. Могу вас заверить: если будет необходимость, если будут вызовы, на которые должна давать ответ Верховная Рада Украины, я найду возможность инициировать 150 подписей (народных депутатов - ИФ) и созвать внеочередное заседание Верховной Рады", - заявил он на брифинге в понедельник в Киеве.

Теги: #верховная_рада #парубий
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:38 08.07.2019
Парубий: реакция Зеленского на предложение провести телемост с РФ должна быть понятна обществу

Парубий: реакция Зеленского на предложение провести телемост с РФ должна быть понятна обществу

12:17 08.07.2019
Зеленский внес в Раду законопроект о начале работы ВАКС

Зеленский внес в Раду законопроект о начале работы ВАКС

11:27 08.07.2019
Парубий призывает СБУ отреагировать на намерения NewsOne провести телемост с каналом "Россия 24", а Нацсовет по телерадиовещаниию – лишить его лицензии

Парубий призывает СБУ отреагировать на намерения NewsOne провести телемост с каналом "Россия 24", а Нацсовет по телерадиовещаниию – лишить его лицензии

17:26 05.07.2019
Парубий не видит партию "Евросолидарность" в коалиции со "Слугой народа" в новом составе Рады

Парубий не видит партию "Евросолидарность" в коалиции со "Слугой народа" в новом составе Рады

17:19 05.07.2019
Парубий не видит партию "Евросолидарность" в коалиции со "Слугой народа" в новом составе Рады

Парубий не видит партию "Евросолидарность" в коалиции со "Слугой народа" в новом составе Рады

16:54 05.07.2019
Парубий опасается, что в новой Раде будет много пророссийских сил, которые могут поддерживать российский сценарий по Донбассу

Парубий опасается, что в новой Раде будет много пророссийских сил, которые могут поддерживать российский сценарий по Донбассу

16:19 05.07.2019
Кузьмин подал в ЦИК жалобу с просьбой отменить регистрацию кандидатом в нардепы Парубия: "Это пиар-ход"

Кузьмин подал в ЦИК жалобу с просьбой отменить регистрацию кандидатом в нардепы Парубия: "Это пиар-ход"

16:13 05.07.2019
Кузьмин подал в ЦИК жалобу с просьбой отменить регистрацию кандидатом в нардепы Парубия: "Это пиар-ход"

Кузьмин подал в ЦИК жалобу с просьбой отменить регистрацию кандидатом в нардепы Парубия: "Это пиар-ход"

16:10 05.07.2019
Парубий надеется, что "Европейская солидарность" займет на выборах в Раду второе место

Парубий надеется, что "Европейская солидарность" займет на выборах в Раду второе место

16:05 05.07.2019
Парубий надеется, что 11 июля Рада сможет утвердить в целом Избирательный кодекс

Парубий надеется, что 11 июля Рада сможет утвердить в целом Избирательный кодекс

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

NewsOne сообщил об отмене телемарафона с российским каналом из-за "прямых угроз физической расправы"

Разумков не видит причины исключать из списка "Слуги народа" бизнесмена Холодова из-за того, что он кум супруги Медведчука

Зеленский: анонсированный телемост – это дешевый, но опасный пиар-ход перед выборами, цель которого - разделить украинцев

Зеленский предложил Путину провести переговоры в Минске по урегулированию на Донбассе с участием США, Великобритании, Германии и Франции

Президент проводит совещание, вскоре примет решение в защиту информационной безопасности Украины

ПОСЛЕДНЕЕ

Гройсман надеется на неизменность позиции ЕС по Украине в будущем

Данилюк подтвердил свою заинтересованность в должности премьер-министра

ВГТРК заявляет об отсутствии оснований для отмены телемоста с украинским каналом

Тимошенко возложила ответственность за идею проведения телемоста с российским телеканалом на Порошенко

Разумков обратился к журналистам: покупка телеканала и владение им - это не владение людьми

Законопроект Зеленского сосредоточит работу ВАКС исключительно на топ-коррупции

Зеленский все еще анализирует закон о ВСК с нормами об импичменте, Парубий напоминает о скором истечении полномочий текущего созыва Рады

NewsOne сообщил об отмене телемарафона с российским каналом из-за "прямых угроз физической расправы"

Лидер "Слуги народа" о телемосте с РФ: к сожалению, поговорить нужно, но не делать из этого пиар и раскалывать страну

Разумков не видит причины исключать из списка "Слуги народа" бизнесмена Холодова из-за того, что он кум супруги Медведчука

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА