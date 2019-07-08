Разумков обратился к журналистам: покупка телеканала и владение им - это не владение людьми

Лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков считает, что в ситуациях, подобных на анонсированную организацию телемоста между украинским телеканалом NewsOne и каналом "Россия", журналисты должны проявлять гражданскую позицию.

"Я бы хотел обратиться к журналистам, в том числе, к представителям телеканалов, которые все обсуждают, что покупка канала и владение каналов, - это не владение людьми. И у каждого журналиста, наверное, есть своя внутренняя позиция, которой он придерживается", - сказал он на брифинге в понедельник в Киеве.

Разумков уверен, что 99% украинских журналистов - это патриоты своей страны и соответственно будут действовать.

"Я очень надеюсь, что журналисты самостоятельно откажутся от проведения и участия в таких мероприятиях. Это было бы правильно с человеческой, гражданской, профессионально точки зрения и с точки зрения национальных интересов", - указал он.