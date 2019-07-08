NewsOne сообщил об отмене телемарафона с российским каналом из-за "прямых угроз физической расправы"

Телеканал NewsOne сообщил об отмене телемоста с российским каналом "Россия" (телемарафон "Надо поговорить").

"Из-за прямых угроз физической расправы в адрес канала, журналистов и их семей NewsOne сообщает об отмене телемарафона "Надо поговорить", - говорится в заявлении NewsOne, размещенном на сайте телеканала в понедельник.

На канале подчеркнули, что их попытка организовать "площадку для обсуждения неполитических вопросов силами обычных людей" привела к тому, что на протяжении последнего времени "рядом политических партий в отношении нашего телеканала была начата массированная информационная атака".

"В ход пошли заявления об акциях протеста возле канала, а со вчерашнего вечера - и прямые угрозы физической расправы в отношении журналистов и их близких", - утверждают на NewsOne.

"Мы считаем, что человеческая жизнь является главной и абсолютной ценностью, и поэтому вопрос прекращения войны, установления мира и возвращения украинских пленных домой должны быть главным вопросом для обсуждения всеми украинскими СМИ. (…) телеканал NewsOne сообщает о том, что в связи с информационной кампанией против своих журналистов, угрозой нападения на канал и использованием его имени в предвыборной кампании ряда украинских партий, мы вынуждены прекратить подготовку телемарафона "Надо поговорить", - подытоживается в заявлении.