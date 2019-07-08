Политика

13:22 08.07.2019

NewsOne сообщил об отмене телемарафона с российским каналом из-за "прямых угроз физической расправы"

1 мин читать
NewsOne сообщил об отмене телемарафона с российским каналом из-за "прямых угроз физической расправы"

Телеканал NewsOne сообщил об отмене телемоста с российским каналом "Россия" (телемарафон "Надо поговорить").

"Из-за прямых угроз физической расправы в адрес канала, журналистов и их семей NewsOne сообщает об отмене телемарафона "Надо поговорить", - говорится в заявлении NewsOne, размещенном на сайте телеканала в понедельник.

На канале подчеркнули, что их попытка организовать "площадку для обсуждения неполитических вопросов силами обычных людей" привела к тому, что на протяжении последнего времени "рядом политических партий в отношении нашего телеканала была начата массированная информационная атака".

"В ход пошли заявления об акциях протеста возле канала, а со вчерашнего вечера - и прямые угрозы физической расправы в отношении журналистов и их близких", - утверждают на NewsOne.

"Мы считаем, что человеческая жизнь является главной и абсолютной ценностью, и поэтому вопрос прекращения войны, установления мира и возвращения украинских пленных домой должны быть главным вопросом для обсуждения всеми украинскими СМИ. (…) телеканал NewsOne сообщает о том, что в связи с информационной кампанией против своих журналистов, угрозой нападения на канал и использованием его имени в предвыборной кампании ряда украинских партий, мы вынуждены прекратить подготовку телемарафона "Надо поговорить", - подытоживается в заявлении.

 

Теги: #newsone #россия #украина #телемост
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:44 08.07.2019
В Украине продолжится похолодание

В Украине продолжится похолодание

14:38 08.07.2019
Парубий: реакция Зеленского на предложение провести телемост с РФ должна быть понятна обществу

Парубий: реакция Зеленского на предложение провести телемост с РФ должна быть понятна обществу

14:31 08.07.2019
Генпрокуратура открыла дело по подготовке телеканалом NewsOne телемоста с РФ, собственник вызван на допрос, готовится представление на арест активов

Генпрокуратура открыла дело по подготовке телеканалом NewsOne телемоста с РФ, собственник вызван на допрос, готовится представление на арест активов

14:27 08.07.2019
Гройсман надеется на неизменность позиции ЕС по Украине в будущем

Гройсман надеется на неизменность позиции ЕС по Украине в будущем

14:18 08.07.2019
ВГТРК заявляет об отсутствии оснований для отмены телемоста с украинским каналом

ВГТРК заявляет об отсутствии оснований для отмены телемоста с украинским каналом

13:52 08.07.2019
Тимошенко возложила ответственность за идею проведения телемоста с российским телеканалом на Порошенко

Тимошенко возложила ответственность за идею проведения телемоста с российским телеканалом на Порошенко

13:41 08.07.2019
Разумков обратился к журналистам: покупка телеканала и владение им - это не владение людьми

Разумков обратился к журналистам: покупка телеканала и владение им - это не владение людьми

13:36 08.07.2019
Открытие четырех торговых центров запланировано во Львове до конца 2021 г.

Открытие четырех торговых центров запланировано во Львове до конца 2021 г.

13:28 08.07.2019
Руководитель СБУ инициирует заседание СНБО в связи с анонсом телемоста с РФ и призывает АМКУ демонополизировать информпространство холдинга "Новости"

Руководитель СБУ инициирует заседание СНБО в связи с анонсом телемоста с РФ и призывает АМКУ демонополизировать информпространство холдинга "Новости"

13:15 08.07.2019
Лидер "Слуги народа" о телемосте с РФ: к сожалению, поговорить нужно, но не делать из этого пиар и раскалывать страну

Лидер "Слуги народа" о телемосте с РФ: к сожалению, поговорить нужно, но не делать из этого пиар и раскалывать страну

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Разумков не видит причины исключать из списка "Слуги народа" бизнесмена Холодова из-за того, что он кум супруги Медведчука

Зеленский: анонсированный телемост – это дешевый, но опасный пиар-ход перед выборами, цель которого - разделить украинцев

Зеленский предложил Путину провести переговоры в Минске по урегулированию на Донбассе с участием США, Великобритании, Германии и Франции

Президент проводит совещание, вскоре примет решение в защиту информационной безопасности Украины

Семь партий имеют шансы пройти в Раду

ПОСЛЕДНЕЕ

Данилюк подтвердил свою заинтересованность в должности премьер-министра

Парубий допускает проведение внеочередной сессии Рады при необходимости

Законопроект Зеленского сосредоточит работу ВАКС исключительно на топ-коррупции

Зеленский все еще анализирует закон о ВСК с нормами об импичменте, Парубий напоминает о скором истечении полномочий текущего созыва Рады

Разумков не видит причины исключать из списка "Слуги народа" бизнесмена Холодова из-за того, что он кум супруги Медведчука

Зеленский призвал украинцев сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации, обещает соответствующую реакцию

Офис президента Украины хочет расширить люстрацию на выборные должности

В Кремле приветствуют инициативу российско-украинского телемоста

В Кремле отреагировали на инициативу Зеленского: нужно понять, как быть с "нормандским форматом"

Зеленский: анонсированный телемост – это дешевый, но опасный пиар-ход перед выборами, цель которого - разделить украинцев

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА