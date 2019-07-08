Лидер "Слуги народа" о телемосте с РФ: к сожалению, поговорить нужно, но не делать из этого пиар и раскалывать страну

Лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков считает, что диалог с российским обществом и гражданами РФ имеет определенный смысл, но такие "телемосты" не нужно делать для пиара и раскалывания страны.

"Уже появилась позиция президента по этому вопросу. Она полностью соответствует и моей личной позиции, и партийной позиции в целом. К сожалению, поговорить действительно нужно, но разговаривать и делать из этого пиар, притом пиар, который, в том числе, угрожает и национальным интересам государства, это неправильно", - сказал он на брифинге в понедельник в Киеве.

Разумков отметил, что в ходе президентской кампании Владимиру Зеленскому и его команде удалось объединить страну.

"Практически вся карта была "зеленая", вы это прекрасно помните и видели в день голосования. А сегодня отдельные политические силы пытаются снова расколоть украинское общество, чтобы заработать политические баллы и плюсы во время избирательной кампании. Я считаю, что это аморально, как минимум", - подчеркнул лидер "Слуги народа".