Политика

13:10 08.07.2019

Разумков не видит причины исключать из списка "Слуги народа" бизнесмена Холодова из-за того, что он кум супруги Медведчука

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Разумков не видит причины исключать из списка "Слуги народа" бизнесмена Холодова из-за того, что он кум супруги Медведчука

Кандидат из списка "Слуги народа" (номер 22), бизнесмен (замдиректор ООО "Текам Плюс") Андрей Холодов является кумом супруги главы политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука Оксаны Марченко, но это не является основанием для исключения его из избирательного списка партии, отмечает глава партии Дмитрий Разумков.

"Насколько мне известно, он является кумом Марченко, а не кумом Медведчука, справедливости ради. И эта информация, на мой взгляд, не должна была являться основополагающей для включения или исключения людей из списка в связи с их связями с теми или иными украинскими политиками или теми людьми, которые себя таковыми считают", - сказал он на брифинге в понедельник в Киеве.

"Плюс, несколько мне известно, это произошло не сейчас. Это достаточно давняя история. Поэтому я не думаю, что это должно было стать основным пунктом для исключения человека из списка", - добавил он.

Разумков указал, что именно такое решение было принято соответствующей комиссией партии, поэтому кандидатура Холодова не рассматривалась на съезде партии 7 июля.

Теги: #разумков #медведчук #слуга_народа #выборы
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