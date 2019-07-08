Политика

12:47 08.07.2019

В Кремле приветствуют инициативу российско-украинского телемоста

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В Кремле приветствуют инициативу российско-украинского телемоста

В Кремле поддерживают инициативу о проведении телемоста между российским и украинским телеканалами.

"Это инициатива двух телеканалов, которую, с нашей точки зрения, можно только приветствовать. Несмотря на все политико-дипломатические турбулентности между двумя странами, собственно, общение народов двух стран никто не отменял, это общение и прямо, и опосредованно продолжается", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам, комментируя планы по проведению телемоста между Киевом и Москвой.

Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что подобная инициатива заслуживает высокой оценки.

Теги: #песков #россия #украина #телемост
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