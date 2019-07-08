Политика

12:47 08.07.2019

В Кремле отреагировали на инициативу Зеленского: нужно понять, как быть с "нормандским форматом"

2 мин читать
В Кремле отреагировали на инициативу Зеленского: нужно понять, как быть с "нормандским форматом"

В Кремле в связи с предложением президента Украины Владимира Зеленского своему российскому коллеге Владимиру Путину провести переговоры в Минске по Донбассу с участием Германии, Франции, Великобритании и США задались вопросом о судьбе Минских соглашений, под которыми США не подписывались.

"Пока я не готов как-то отвечать. Это же абсолютно новый формат", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя в понедельник предложение главы Украинского государства.

По его словам, "во-первых, нужно понять, есть ли перспективы у такой встречи, во-вторых, нужно понять, что это за новый формат предлагается".

"Дело в том, что США не являются участниками Нормандского процесса, и как быть с Минскими договоренностями, под которыми стоят подписи участников Нормандского процесса, но не стоят подписи никаких представителей США", - добавил Песков.

Зеленский предложил Путину провести переговоры об урегулировании ситуации на востоке Украины с лидерами стран-подписантов Будапештского меморандума и стран "нормандского формата" в Минске, где проходят заседания Трехсторонней контактной группы.

"Хочу обратиться к президенту РФ Владимиру Путину. Надо поговорить? Надо. Обсудим, чей Крым, кого там нет на Донбассе. Компанию для разговора предлагаю следующую: я, Вы, президент США Дональд Трамп, премьер Великобритании Тереза Мэй, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон. Место? Думаю, (президент Белоруссии) Александр Григорьевич Лукашенко с удовольствием примет нас с вами в Минске", - сказал Зеленский в обращении, опубликованном на странице Офиса президента в фейсбуке в понедельник.

При этом Зеленский подчеркнул, что Украина не отказывается от каких бы то ни было дипломатических форматов урегулирования ситуации на Донбассе.

Теги: #нормандский_формат #зеленский #россия #украина #путин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:10 08.07.2019
Зеленский призвал украинцев сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации, обещает соответствующую реакцию

Зеленский призвал украинцев сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации, обещает соответствующую реакцию

13:10 08.07.2019
Офис президента Украины хочет расширить люстрацию на выборные должности

Офис президента Украины хочет расширить люстрацию на выборные должности

12:47 08.07.2019
В Кремле приветствуют инициативу российско-украинского телемоста

В Кремле приветствуют инициативу российско-украинского телемоста

12:36 08.07.2019
Зеленский: анонсированный телемост – это дешевый, но опасный пиар-ход перед выборами, цель которого - разделить украинцев

Зеленский: анонсированный телемост – это дешевый, но опасный пиар-ход перед выборами, цель которого - разделить украинцев

12:33 08.07.2019
Зеленский предложил Путину провести переговоры в Минске по урегулированию на Донбассе с участием США, Великобритании, Германии и Франции

Зеленский предложил Путину провести переговоры в Минске по урегулированию на Донбассе с участием США, Великобритании, Германии и Франции

12:28 08.07.2019
БПП хочет заслушать в Раде руководство Нацсовета по телерадиовещанию о "поглощении украинских телеканалов страной-агрессором"

БПП хочет заслушать в Раде руководство Нацсовета по телерадиовещанию о "поглощении украинских телеканалов страной-агрессором"

12:28 08.07.2019
Президент проводит совещание, вскоре примет решение в защиту информационной безопасности Украины

Президент проводит совещание, вскоре примет решение в защиту информационной безопасности Украины

12:17 08.07.2019
Секретарь СНБО поддерживает двойное гражданство в Украине, но не с РФ

Секретарь СНБО поддерживает двойное гражданство в Украине, но не с РФ

12:17 08.07.2019
Зеленский внес в Раду законопроект о начале работы ВАКС

Зеленский внес в Раду законопроект о начале работы ВАКС

12:16 08.07.2019
Сюмар: У Нацсовета телерадио есть полномочия не допустить трансляцию телемоста телеканалов NewsOne и "Россия" на территории Украины

Сюмар: У Нацсовета телерадио есть полномочия не допустить трансляцию телемоста телеканалов NewsOne и "Россия" на территории Украины

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Разумков не видит причины исключать из списка "Слуги народа" бизнесмена Холодова из-за того, что он кум супруги Медведчука

Зеленский: анонсированный телемост – это дешевый, но опасный пиар-ход перед выборами, цель которого - разделить украинцев

Зеленский предложил Путину провести переговоры в Минске по урегулированию на Донбассе с участием США, Великобритании, Германии и Франции

Президент проводит совещание, вскоре примет решение в защиту информационной безопасности Украины

Семь партий имеют шансы пройти в Раду

ПОСЛЕДНЕЕ

Разумков не видит причины исключать из списка "Слуги народа" бизнесмена Холодова из-за того, что он кум супруги Медведчука

Семь партий имеют шансы пройти в Раду

Вакарчук: Телемост между "NewsOne" и российским каналом – вопрос нацбезопасности Украины

Верховный суд отменил повторную жеребьевку номеров партий в избирательном бюллетене

"NewsOne" заявил, что "телемост" нужен для восстановления мира

Тимошенко считает недопустимым проведение телемоста между российским и украинским телеканалами во время войны

"Гражданская позиция" заявила о недопустимости телемоста с РФ

Данилюк расценил анонсированный телемост с РФ как провокацию

В проекте совместной декларации лидеров Украины и ЕС учтены пожелания Украины по санкциям против РФ

На саммите Украина-ЕС будет подписано 5 документов о сотрудничестве

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА