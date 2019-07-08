Зеленский: анонсированный телемост – это дешевый, но опасный пиар-ход перед выборами, цель которого - разделить украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что цель анонсированного телемоста между украинским телеканалом NewsOne и российским каналом "Россия" – разделить украинцев на два лагеря.

"Надо поговорить? Согласен. Сначала, дорогие украинцы, с вами. Вы – умные люди и должны на миг отключить эмоции и немного включить голову. Анонсированный телемост – это просто дешевый, но опасный пиар-ход перед выборами, цель которого - снова разделить нас. Нас с вами, всех украинцев, на два лагеря", - сказал Зеленский в обращении к украинцам в понедельник.