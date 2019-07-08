Политика

12:36 08.07.2019

Зеленский: анонсированный телемост – это дешевый, но опасный пиар-ход перед выборами, цель которого - разделить украинцев

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Зеленский: анонсированный телемост – это дешевый, но опасный пиар-ход перед выборами, цель которого - разделить украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что цель анонсированного телемоста между украинским телеканалом NewsOne и российским каналом "Россия" – разделить украинцев на два лагеря.

"Надо поговорить? Согласен. Сначала, дорогие украинцы, с вами. Вы – умные люди и должны на миг отключить эмоции и немного включить голову. Анонсированный телемост – это просто дешевый, но опасный пиар-ход перед выборами, цель которого - снова разделить нас. Нас с вами, всех украинцев, на два лагеря", - сказал Зеленский в обращении к украинцам в понедельник.

Теги: #зеленский #newsone #россия #украина #телемост #выборы
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