Политика

12:17 08.07.2019

Секретарь СНБО поддерживает двойное гражданство в Украине, но не с РФ

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Секретарь СНБО поддерживает двойное гражданство в Украине, но не с РФ

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк поддерживает введение института двойного гражданства в Украине, при этом называет недопустимым двойное гражданство со страной-агрессором.

"Я считаю, что это (двойное гражданство – ИФ) абсолютно искусственное ограничение… Я считаю, это неправильно - иметь только одно гражданство, чтобы было это условие. Есть много политиков и стран в Европе, где это не является обязательным. Но конечно иметь гражданство страны-агрессора является недопустимым. Надо готовиться к тому, что мир глобальный", - сказал Данилюк в интервью "ТСН.Тиждень".

При этом он отметил, что не имеет британского гражданства, несмотря на то, что ранее он длительное время проживал в Лондоне и имел такие планы.

"Когда-то у меня были планы (получить британское гражданство – ИФ). Но в какой-то момент я принял решение, что буду заниматься государственной политикой, поэтому не получал гражданство… Сказал – нет. Это был 2009 год", - рассказал Данилюк.

Теги: #снбо #гражданство #россия #украина #данилюк
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