Зеленский внес в Раду законопроект о начале работы ВАКС

Президентский законопроект о начале работы Высшего антикоррупционного суда Украины (ВАКС) внесен в украинский парламент в понедельник.

Как сообщается на официальном сайте Верховной Рады, соответствующий документ зарегистрирован под №10426 8 июля. Инициатором законопроекта выступил президент Украины Владимир Зеленский.

Текст законопроекта на сайте парламента в настоящее время отсутствует.

Как сообщалось, в мае собрание судей Высшего антикоррупционного суда Украины приняло решение о начале работы суда 5 сентября 2019 года. Также собрание судей ВАКС избрало его главой судью первой инстанции Елену Танасевич.