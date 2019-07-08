Политика

12:17 08.07.2019

Зеленский внес в Раду законопроект о начале работы ВАКС

1 мин читать
Зеленский внес в Раду законопроект о начале работы ВАКС

Президентский законопроект о начале работы Высшего антикоррупционного суда Украины (ВАКС) внесен в украинский парламент в понедельник.

Как сообщается на официальном сайте Верховной Рады, соответствующий документ зарегистрирован под №10426 8 июля. Инициатором законопроекта выступил президент Украины Владимир Зеленский.

Текст законопроекта на сайте парламента в настоящее время отсутствует.

Как сообщалось, в мае собрание судей Высшего антикоррупционного суда Украины приняло решение о начале работы суда 5 сентября 2019 года. Также собрание судей ВАКС избрало его главой судью первой инстанции Елену Танасевич.

Теги: #верховная_рада #законопроект #зеленский #вакс
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:10 08.07.2019
Зеленский призвал украинцев сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации, обещает соответствующую реакцию

Зеленский призвал украинцев сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации, обещает соответствующую реакцию

12:47 08.07.2019
В Кремле отреагировали на инициативу Зеленского: нужно понять, как быть с "нормандским форматом"

В Кремле отреагировали на инициативу Зеленского: нужно понять, как быть с "нормандским форматом"

12:36 08.07.2019
Зеленский: анонсированный телемост – это дешевый, но опасный пиар-ход перед выборами, цель которого - разделить украинцев

Зеленский: анонсированный телемост – это дешевый, но опасный пиар-ход перед выборами, цель которого - разделить украинцев

12:33 08.07.2019
Зеленский предложил Путину провести переговоры в Минске по урегулированию на Донбассе с участием США, Великобритании, Германии и Франции

Зеленский предложил Путину провести переговоры в Минске по урегулированию на Донбассе с участием США, Великобритании, Германии и Франции

12:28 08.07.2019
Президент проводит совещание, вскоре примет решение в защиту информационной безопасности Украины

Президент проводит совещание, вскоре примет решение в защиту информационной безопасности Украины

21:19 07.07.2019
Туск: жители восточной Украины оказались в западне из-за "российской войны"

Туск: жители восточной Украины оказались в западне из-за "российской войны"

19:36 07.07.2019
Главком ВСУ о ситуации в районе Станицы Луганской: все войска разведены, командиры готовы, "зрады" нет

Главком ВСУ о ситуации в районе Станицы Луганской: все войска разведены, командиры готовы, "зрады" нет

19:28 07.07.2019
Зеленский: мы быстро построим мост в Станице Луганской, как только будут отодвинуты укрепления противника

Зеленский: мы быстро построим мост в Станице Луганской, как только будут отодвинуты укрепления противника

19:15 07.07.2019
Зеленский и Туск посетили Станицу Луганскую

Зеленский и Туск посетили Станицу Луганскую

17:37 07.07.2019
Зеленский вручил Комарницкому удостоверение главы Луганской обладминистрации

Зеленский вручил Комарницкому удостоверение главы Луганской обладминистрации

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский: анонсированный телемост – это дешевый, но опасный пиар-ход перед выборами, цель которого - разделить украинцев

Зеленский предложил Путину провести переговоры в Минске по урегулированию на Донбассе с участием США, Великобритании, Германии и Франции

Президент проводит совещание, вскоре примет решение в защиту информационной безопасности Украины

Семь партий имеют шансы пройти в Раду

"NewsOne" заявил, что "телемост" нужен для восстановления мира

ПОСЛЕДНЕЕ

Офис президента Украины хочет расширить люстрацию на выборные должности

В Кремле приветствуют инициативу российско-украинского телемоста

БПП хочет заслушать в Раде руководство Нацсовета по телерадиовещанию о "поглощении украинских телеканалов страной-агрессором"

Секретарь СНБО поддерживает двойное гражданство в Украине, но не с РФ

Семь партий имеют шансы пройти в Раду

Вакарчук: Телемост между "NewsOne" и российским каналом – вопрос нацбезопасности Украины

Верховный суд отменил повторную жеребьевку номеров партий в избирательном бюллетене

"NewsOne" заявил, что "телемост" нужен для восстановления мира

Тимошенко считает недопустимым проведение телемоста между российским и украинским телеканалами во время войны

"Гражданская позиция" заявила о недопустимости телемоста с РФ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА