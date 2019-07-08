Политика

12:11 08.07.2019

Семь партий имеют шансы пройти в Раду

2 мин читать
Семь партий имеют шансы пройти в Раду

Если бы выборы в Верховную Раду проходили в ближайшее воскресенье, то в парламент прошли бы партии "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Батькивщина", "Европейская солидарность" и "Голос", свидетельствуют результаты роллингового исследования, проведенного Центром "Социальный мониторинг" и Украинским институтом социальных исследований им.А.Яременко.

Согласно обнародованным на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в понедельник данным, "Слугу народа" готовы поддержать 41,6% респондентов среди тех, кто определился и будет голосовать, "Оппозиционную платформу – За жизнь" – 13,7%, "Европейскую солидарность" – 8,5%, ВО "Батькивщина" – 7,7%, "Голос" – 7,5% опрошенных.

С учетом погрешности выборки также имеют шансы преодолеть проходной барьер в 5% партия "Гражданская позиция" с поддержкой 3,4% голосов и "Оппозиционный блок – партия мира и развития" – 2,9% респондентов.

Вместе с тем, "Партию Шария" готовы поддержать 2,6% тех, кто определился и намерен голосовать, за партию "Сила и честь" – 2,5%, за Радикальную партию Олега Ляшко готовы голосовать 2,2%, ВО "Свобода" набирает 2% поддержки, "Объединение "Самопомич" готовы поддержать 1,4% избирателей, "Украинская стратегия Гройсмана" получает 1,1% поддержки.

Все остальные партии набрали бы менее 1% голосов респондентов.

Если бы парламентские выборы проходили в ближайшее воскресенье, то 53,6% опрошенных заявили, что точно намерены голосовать, а 30,8% - скорее намерены голосовать. 8,2% точно не будут голосовать и еще 3,8% скорее не будут голосовать.

Роллинговое исследование предусматривает проведение учредительного опроса и периодических (поволновых) обновлений базы данных опроса путем замены части анкет на более новые. Волна роллинга - временной промежуток сбора новых данных для обновления базы. Каждая волна реализуется на одинаковых по своим параметрам выборках респондентов, при этом сами респонденты в выборке каждый раз новые. Выборка каждой волны роллинга является уменьшенной копией общей выборки.

В ходе учредительного опроса 15-19 мая был опрошен 2 тыс. 121 респондент старше 18 лет из 24 областей и Киева, выборка репрезентативна по полу, возрасту и типу населенных пунктов. Ошибка выборки 1,2-2,2%. Во время первой волны роллинга 20-23 мая было заменено 250 анкет. Во время второй волны 24-31 мая заменено 250 анкет. Во время третьей волны 1-7 июня – 1000 анкет. Во время четвертой волны 8-14 июня – 1000 анкет, в ходе пятой – 15-21 июня – также 1000 анкет, шестой – 22-27 июня – также 1000 анкет.

Данный опрос представляет седьмую волну – 28 июня – 4 июня, количество анкет составило 1000.

Теги: #опрос #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:10 08.07.2019
Разумков не видит причины исключать из списка "Слуги народа" бизнесмена Холодова из-за того, что он кум супруги Медведчука

Разумков не видит причины исключать из списка "Слуги народа" бизнесмена Холодова из-за того, что он кум супруги Медведчука

13:10 08.07.2019
Офис президента Украины хочет расширить люстрацию на выборные должности

Офис президента Украины хочет расширить люстрацию на выборные должности

12:36 08.07.2019
Зеленский: анонсированный телемост – это дешевый, но опасный пиар-ход перед выборами, цель которого - разделить украинцев

Зеленский: анонсированный телемост – это дешевый, но опасный пиар-ход перед выборами, цель которого - разделить украинцев

12:11 08.07.2019
Семь партий имеют шансы пройти в Раду

Семь партий имеют шансы пройти в Раду

12:09 08.07.2019
Семь партий имеют шансы пройти в Раду – опрос

Семь партий имеют шансы пройти в Раду – опрос

10:33 08.07.2019
Верховный суд отменил повторную жеребьевку номеров партий в избирательном бюллетене

Верховный суд отменил повторную жеребьевку номеров партий в избирательном бюллетене

09:40 08.07.2019
На выборах в Греции победила партия "Новая демократия"

На выборах в Греции победила партия "Новая демократия"

02:35 08.07.2019
В ЕС поздравляют лидера оппозиции Мицотакиса с победой его партии на выборах в парламент Греции

В ЕС поздравляют лидера оппозиции Мицотакиса с победой его партии на выборах в парламент Греции

16:14 07.07.2019
По первым данным экзитполов, оппозиция побеждает на парламентских выборах в Греции

По первым данным экзитполов, оппозиция побеждает на парламентских выборах в Греции

13:38 07.07.2019
"Слуга народа" исключила 7 кандидатов из своего избирательного списка

"Слуга народа" исключила 7 кандидатов из своего избирательного списка

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Разумков не видит причины исключать из списка "Слуги народа" бизнесмена Холодова из-за того, что он кум супруги Медведчука

Зеленский: анонсированный телемост – это дешевый, но опасный пиар-ход перед выборами, цель которого - разделить украинцев

Зеленский предложил Путину провести переговоры в Минске по урегулированию на Донбассе с участием США, Великобритании, Германии и Франции

Президент проводит совещание, вскоре примет решение в защиту информационной безопасности Украины

"NewsOne" заявил, что "телемост" нужен для восстановления мира

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский призвал украинцев сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации, обещает соответствующую реакцию

В Кремле приветствуют инициативу российско-украинского телемоста

В Кремле отреагировали на инициативу Зеленского: нужно понять, как быть с "нормандским форматом"

Зеленский предложил Путину провести переговоры в Минске по урегулированию на Донбассе с участием США, Великобритании, Германии и Франции

БПП хочет заслушать в Раде руководство Нацсовета по телерадиовещанию о "поглощении украинских телеканалов страной-агрессором"

Президент проводит совещание, вскоре примет решение в защиту информационной безопасности Украины

Секретарь СНБО поддерживает двойное гражданство в Украине, но не с РФ

Зеленский внес в Раду законопроект о начале работы ВАКС

Вакарчук: Телемост между "NewsOne" и российским каналом – вопрос нацбезопасности Украины

"NewsOne" заявил, что "телемост" нужен для восстановления мира

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА