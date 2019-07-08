Вакарчук: Телемост между "NewsOne" и российским каналом – вопрос нацбезопасности Украины

Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук расценивает попытку провести телемост между украинским телеканалом "NewsOne" и "Россия-24" как угрозу национальной безопасности Украины.

"Это не просто вопрос телевещания или свободы слова – это вопрос национальной безопасности. Именно поэтому мы обращаемся к СНБО и СБУ - они должны провести расследование и не просто дать оценку, а адекватно отреагировать", - сказал Вакарчук журналистам на акции протеста партии "Голос" у здания телеканала "NewsOne" в понедельник в Киеве.

Он считает, что и руководство страны, в том числе президент, должны в течение суток высказать свою позицию по данному вопросу.

"Я хотел бы, чтобы мы начинали не с телемостов, а с санкционного давления, со сложных, но уверенных дипломатических переговоров с нашими европейскими посредниками", - отметил Вакарчук.

Он убежден, что Украине нужны нестандартные ходы, но эти шаги должны показать, что страна никогда не пойдет на компромисс с агрессором.

Активисты партии "Голос" проводят акцию в Киеве против телемоста между запрещенным в Украине пропагандистским телеканалом "Россия-24" и украинским телеканалом "NewsOne". К офису "NewsOne" пришли около двух десятков активистов, которые выступают против проведения телемоста.

Представители партии держат в руках плакаты против информационной политики телеканала.