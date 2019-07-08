Верховный суд отменил повторную жеребьевку номеров партий в избирательном бюллетене

Кассационный административный суд в составе Верховного суда Украины в удовлетворил апелляцию на решение Шестого апелляционного административного суда от 4 июля, который обязал Центральную избирательную комиссию провести повторную жеребьевку порядковых номеров партий в избирательном списке, сообщает партия "Европейская солидарность".

"Верховный Суд Украины принял взвешенное решение. Пережеребьевки номеров в избирательном бюллетене не будет. Итак, выборы состоятся в срок, план отдельных политических сил их сорвать провалился", - сказано в сообщении партии на ее сайте.

"Европейская Солидарность" приветствует решение Верховного суда и высказывает надежду на то, что "теперь уже ничто не помешает проведению демократических и прозрачных выборов".

"Все-таки есть справедливость! Мы выиграли Верховный! Выборам 21 июля быть!", - написала секретарь Центральной избирательной комиссии Украины Наталия Бернацкая на своей странице в Facebook.

Кроме того, агентству "Интерфакс-Украина" сообщили в Центризбиркоме, что официально пока не получили определение суда.

Как сообщалось, 29 июня во исполнение решения Верховного суда ЦИК зарегистрировала кандидатов в народные депутаты по списку партии "Рух Новых сил Михаила Саакашвили", однако перед этим уже было проведена жеребьевка относительно очередности партий в избирательном бюллетене и утверждена форма, цвет и текст бюллетеня.

30 июня пресс-служба ЦИК сообщила, что "Рух новых сил Михаила Саакашвили" зарегистрирована в избирательном бюллетене под номером 22 без проведения жеребьевки. В ЦИК указали на то, что во время проведения агитации политические партии широко используют номера, определенные во время жеребьевки, как элемент идентификации политической партии в избирательном бюллетене, поэтому изменение таких номеров может привести к дезориентации избирателя при формировании его воли и искажения волеизъявления.

Позже Саакашвили выступил категорически против повторной жеребьевки по определению номеров политических партий в бюллетенях и заявил, что партия "Рух новых сил" не намерена этого инициировать.

4 июля Шестой апелляционный административный суд принял решение о проведении повторной жеребьевки.

Несколько партий-участников выборов заявили, что такое решение суда может привести к срыву внеочередных парламентских выборов 21 июля.

5 июля в Центральной избирательной комиссии Украины заявили, что следствием выполнения решения Шестого апелляционного админсуда о проведении повторной жеребьевки партий на внеочередных выборах в Верховную Раду станет невозможность напечатать в срок необходимое количество бюллетеней.