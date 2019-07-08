"NewsOne" заявил, что "телемост" нужен для восстановления мира

"Телемост" между запрещенным в Украине пропагандистским телеканалом "Россия-24" и украинским телеканалом "NewsOne" необходим для восстановления мира, говорится в заявлении "NewsOne", размещенном на его сайте в понедельник

"Надо поговорить" – это телемост между обычными людьми Украины и России: без политики, без политиков. Каждый со своей стороны должен сделать шаг для прекращения войны. NewsOne делает этот шаг 12 июля. Потому что Украине нужен мир!", - говорится в заявлении.

Телеканал выразил уверенность, что "сегодня в Украине около 70% людей ждут прямых политических переговоров с Россией".

"Сегодня, когда ежедневно погибают украинские солдаты, а политики предыдущей и теперешней власти продолжают бездействовать, мы считаем своим журналистским долгом выйти на такой открытый диалог между народами Украины и России. И мы хотим заставить политиков идти на переговоры ради мира", - заявляют на "NewsOne".

Телеканал утверждает, что идея телемоста вызвала шквал звонков и обращений со стороны зрителей.

"Когда мы говорим, что необходим мир, отдельными политическими партиями начинается очередной обман людей и обвинения в адрес нашего канала, переходящие в прямые угрозы и запугивания. И те, кто это делает, не хотят мира. Потому что понимают, что любой мир возможет только в переговорном процессе", - говорится в заявлении.