Политика

10:22 08.07.2019

Тимошенко считает недопустимым проведение телемоста между российским и украинским телеканалами во время войны

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Тимошенко считает недопустимым проведение телемоста между российским и украинским телеканалами во время войны

Телемост между российским и украинским телеканалами - это информационная атака и составляющая гибридной войны против Украины, заявляет лидер партии "Батьткивщина" Юлия Тимошенко.

"Говорить надо" тогда, когда не будут гибнуть люди, когда будут выведены войска, когда будет восстановлена граница под контролем Украины", – написала Тимошенко на своей странице в Facebook.

Ранее был анонсирован "телемост" между запрещенным в Украине пропагандистским телеканалом "Россия-24" и одним из украинских каналов.

"Сейчас - именно то время, когда должны немедленно действовать президент Украины, Совет нацбезопасности и обороны, Служба безопасности. Надо быстро и жестко реагировать на попытки информационно атаковать Украину", - отметила лидер "Батькивщины", добавив, что свое слово должен сказать и Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания, и журналисты канала Newsone.

"Самое время дать себе ответ на вопрос, готовы ли вы стать на защиту Украины на своей линии фронта. Просто подумайте, как этот телемост будут смотреть наши воины на передовой, матери и дети погибших героев, ветераны АТО, судьбы которых искалечены войной. Искать путь до победного завершения этой войны нужно. Но не с ножом в спине", - подчеркнула Тимошенко.

Теги: #тимошенко #россия #украина #телемост
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