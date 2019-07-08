Политика

10:03 08.07.2019

"Гражданская позиция" заявила о недопустимости телемоста с РФ

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"Гражданская позиция" заявила о недопустимости телемоста с РФ

В партии "Гражданская позиция" считают недопустимым проведение анонсированного "телемоста" между запрещенным в Украине пропагандистским телеканалом "Россия-24" и одним из украинских каналов.

"Телемост с российским пропагандистским каналом, который ежедневно унижает украинский народ и Украинское государство, порочит нашу историю, язык и культуру, который оправдывает российскую агрессию, аннексию Крыма и оккупацию Донбасса, - мы считаем недопустимым", - говорится в заявлении партии, обнародованной на ее странице и странице ее лидера Анатолия Гриценко в соцсети Facebook.

Теги: #россия #украина #телемост #гражданская_позиция #гриценко
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