"Гражданская позиция" заявила о недопустимости телемоста с РФ

В партии "Гражданская позиция" считают недопустимым проведение анонсированного "телемоста" между запрещенным в Украине пропагандистским телеканалом "Россия-24" и одним из украинских каналов.

"Телемост с российским пропагандистским каналом, который ежедневно унижает украинский народ и Украинское государство, порочит нашу историю, язык и культуру, который оправдывает российскую агрессию, аннексию Крыма и оккупацию Донбасса, - мы считаем недопустимым", - говорится в заявлении партии, обнародованной на ее странице и странице ее лидера Анатолия Гриценко в соцсети Facebook.